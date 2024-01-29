За його словами, Україна зараз має мільйонну армію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі українська армія налічує приблизно 880 тисяч військовослужбовців.

"У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу", - зазначив очільник держави в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

За його словами, поки що невідомо, скільки точно українців покинули країну після початку повномасштабної війни в Україні. Однак, на думку Зеленського, це приблизно 6,5-7,5 мільйона осіб.

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"Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", - наголосив український лідер.

Війна в Україні - чисельність ЗСУ

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко зазначив, що зараз тільки в сухопутних військах ЗСУ налічується близько 600 тисяч - таку оцінку озвучив Зеленський під час привітання військових 12 грудня.

За даними Міноборони, за два роки кількість жінок у Збройних силах України зросла на 12 тисяч, зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць (чисельність збільшилась на 40 відсотків порівняно з 2021 роком).

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