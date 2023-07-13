Тіла захисників ідентифіковані й передані рідним для подальшого достойного вшанування їхньої пам’яті.

За рік українській стороні вдалося повернути тіла 19 захисників, які померли в полоні.

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. "На жаль, захисники гинуть не лише на полі бою, а й у полоні. За рік діяльності Уповноваженого зі зниклих безвісти в межах пошукових дій вдалося встановити місцезнаходження та повернути тіла 19 оборонців", - розповів він.

Котенко уточнив, що причиною їхньої смерті стали поранення та хвороби, а також неналежний медичний догляд у полоні.

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За його словами, тіла захисників ідентифіковані й передані рідним для подальшого достойного вшанування їхньої пам’яті.

"Закликаємо російську сторону дотримуватися Женевських конвенцій та одразу передавати бійців, які потребують належної медичної допомоги, мають тяжкі поранення без процедури обміну полоненими", - закликав Котенко.

Повернення тіл загиблих військових

Україна час від часу повертає тіла своїх героїв в рамках обмінів. Так у квітні Україна повернула тіла 82 полеглих українських військовослужбовців. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

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