Станом на 3 березня загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути тіла 1 тис. 426 захисників України.

Україна повернула з окупованих територій тіла ще 83 полеглих захисників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. "Сьогодні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

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Повернення тіл загиблих захисників

Українській стороні час від часу вдається забирати тіла українських військових у окупантів. Так, станом на 3 березня загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ з ТОТ вдалося повернути тіла 1 тис. 426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.

Крайнє повернення тіл українських героїв відбулося 3 березня. Тоді Україна повернула тіла 17 полеглих захисників.

11 лютого у Мінреінтеграції нагадували, що держава не бере гроші від родин за повернення тіл загиблих чи обмін полонених. Людей застерегли і порадили звертатися до поліції, якщо аферисти почнуть вимагати за це гроші.

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