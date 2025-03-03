Бійці витратили всі гранати, але противник усе ще чинив опір.

На Покровському напрямку українським військовим, щоб "викурити" російських окупантів з підвалу, довелося задіяти вулики з бджолами. Про це розповіли у 225 окремому штурмовому батальйоні та оприлюднили відповідне відео.

"Українці почали мобілізувати бджіл до лав ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група піхоти під командуванням Гетьмана Івана Володимировича на псевдо "Шлях" зачищала будинок на Покровському напрямку, де натрапила на підвал з окупантами. За словами українських військових, бійці витратили всі гранати, але противник усе ще чинив опір.

"За деякий час, після скидання в підвал із росіянами двох вуликів з українськими бойовими бджолами, окупанти були ліквідовані. Можливо, це не за стандартами НАТО. Можливо, ці бійці могли б бути вдягнені в костюми й проводити наради десь у теплому кабінеті. Але надворі 2025 рік, а Росія все ще намагається нас знищити, не шкодуючи ні життів своїх громадян, ні ресурсів, і точно не збирається зупинятися", - наголошують у ЗСУ.

Війна в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, українські військові за допомогою унікального способу взяли у полон одного російського окупанта в Серебрянському лісі, Луганська область. Бійці 107-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади, як виявилося, зробили це, використовуючи гучномовець, закріплений на дроні. Як заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лісогор, окупантів звернулися з пропозицією здаватися, кидати зброю та йти за дроном. Зрештою, пілот безпілотника позбувся боєприпасів, щоб противник не боявся. Він склав зброю, підняв руки і пішов за БПЛА.

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