Сили оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, били по ППО та по ворожій станції РЕБ "Житель".

Вчора, 25 серпня, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, чотири удари по засобах ППО, три - по ракетних і артилерійських системах, а також били по ворожій станції РЕБ "Житель". Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Третина бойових зіткнень минулої доби припадає на Покровський напрямок.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. При цьому на Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка. При цьому заззначається, що майже половина ворожих атак відбулася у районі Новоградівки, а також цей населений пункт піддався двом ударам некерованими авіаракетами.

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В Генштабі зазначають, що на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів, але основні зусилля прикладав у районі Невського, де провів дев’ять штурмів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки і Костянтинівки.

Також неспокійно було і на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося 15 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку окупанти атакували 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки і, найактивніше, в районі Часового Яру.

На Времівському напрямку противник здійснив 10 штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Іванодар’ївки.

Така ж кількість атак була і на Торецькому напрямку, де ворог, за підтримки авіації, атакував неподалік Неліпівки та Торецька.

На Харківському напрямку окупанти провели чотири атаки в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції двічі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Ворог бомбардував п’ятьма КАБами район Токарівки.

На кордоні з Сумською областю противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області РФ, де триває операція наших військ.

В Генштабі зазначають, що, за уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 88 авіаударів, зокрема, скинув 142 КАБи. Крім цього, здійснив 4335 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 25 серпня, загальні бойові втрати противника склали 1140 осіб.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив,що з початку повномасштабного вторгнення було знешкоджено близько 608 820 ворожих солдат. Також знищено чимало техніки противника: танків ‒ 8551 (+4 за минулу добу);бойових броньованих машин ‒ 16648 (+17); артилерійських систем – 17443 (+47); РСЗВ– 1172 (+1); засоби ППО ‒ 937 (+1); БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39); автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80); спеціальна техніка ‒ 2941 (+13).

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