Відтоптали своє багато окупантів: Генштаб повідомив і про знищену ворожу техніку

Знищено майже 50 артсистем противника, 80 одиниць автотехніки і цистер.

Минулої доби, 25 серпня, загальні бойові втрати противника склали 1140 осіб.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення було знешкоджено близько 608 820 ворожих солдат. Також знищено чимало техніки противника:

танків ‒ 8551 (+4 за минулу добу);

бойових броньованих машин ‒ 16648 (+17);

артилерійських систем – 17443 (+47);

РСЗВ– 1172 (+1);

засоби ППО ‒ 937 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39);

автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80);

спеціальна техніка ‒ 2941 (+13).

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України знищено 367 літаків противника, 328 гелікоптерів, 2444 крилаті ракети, 28 кораблів /катерів, один підводний човен.

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Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ минулої доби, 25 серпня, найгарячішим напрямком фронту залишається Покровський, однак російські окупаційні війська також активізувалися на Лиманському та Курахівському.

Загалом відбулося 136 бойових зіткнень. На Покровському напрямку точився 41 бій у районах восьми населених пунктів. Майже половину атак окупанти сконцентрували біля Новогродівки. Сили оборони відбили вже 37 штурмів, однак неподалік Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та у бік Сухої Балки атаки тривають.

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