Євгенія Соколенко

Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом і противник вже контролює більшість основних доріг, що проходять у бік міста.

Окупаційні війська досягли околиць Вугледара в Донецькій області, однак навряд це дасть їм якусь особливу оперативну перевагу для подальшого наступу у західній частині регіону.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, росіяни намагаються прорватися на північно-східному фланзі Вугледара через Водяне та південно-західному - через Пречистівку. Таким чином ворог сподівається оточити українські війська та змісити їх покинути місто.

На думку аналітиків, можливо, противнику вдасться захопити весь Вугледар, але швидкість та легкість їхнього просування частково залежатиме від прийняття рішень Силами оборони України. Якщо вони вирішать захищати Вугледар, то росіянам може бути складно боротися за населений пункт, оборону якого зміцнювали протягом двох років.

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Якщо окупаційна армія не займе місто відносно швидко, їхній маневр уздовж флангів Вугледара може постраждати через початок осінніх дощів.

За словами експертів ISW, навіть якщо росіяни захоплять цей населений пункт, це навряд кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, оскільки Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом. При цьому загарбники вже контролюють більшість основних доріг, що проходять у бік міста.

Його захоплення не одразу забезпечить росіянам доступ до нової дороги, а також не відріже ЗСУ від артерії, яка є важливою для їх матеріально-технічного забезпечення. Потенційна окупація Вугледара також не обов’язково забезпечить противнику вигідну позицію для початку подальших наступальних операцій в інших частинах західної Донецької області.

Бої за Вугледар - що відомо

У DeepState днями заявили, що росіяни намагаються взяти в оточення Вугледар. Однією з причин експерти називають відмову від ротації 72 ОМБр, яка вже близько двох років обороняє місто та його околиці.

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У Forbes додали, що бригада майже два роки робила героїчний подвиг, утримуючи місто від переважаючого ворога. Однак наразі їй потрібен відпочинок.

"Стабільно напружена ситуація продовжується. Ворог продовжує постійно штурмові дії, намагаючись просунутися на різних ділянках фронту. Пробує за різними напрямками. Щойно знаходить можливість просунутися, він туди починає стягувати свої ударні підрозділи", – розповів командир мотопіхотної Залізної роти 72-ї ОМБр ім. Чорних запорожців під псевдонімом Оскар.

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