Ситуація в місті залишається складною.

Російські окупанти продовжують штурмувати Вугледар Донецької області. Про ситуацію в місті розповів командир мотопіхотної Залізної роти 72-ї ОМБр ім. Чорних запорожців під псевдонімом Оскар.

"Стабільно напружена ситуація продовжується. Ворог продовжує постійно штурмові дії, намагаючись просунутися на різних ділянках фронту. Пробує за різними напрямками. Щойно знаходить можливість просунутися, він туди починає стягувати свої ударні підрозділи", – сказав він в етері "Суспільного".

Військовий додав, що здебільшого окупанти використовують для цього техніку. За допомогою неї ворог намагається заїхати на позиції та викинути десант для подальшого штурму.

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"Наші бійці протидіють цьому, максимально знищуючи ворога і блокуючи його такі дії. Але постійно відбуваються штурмові дії. Використовується все. І закидаються КАБи, і використовується бронетехніка, яка закидає піхоту. Фактично вона (техніка — УНІАН) у ворога одноразова. Тому що кожна бронетехніка, яка під'їжджає до наших позицій, вона переважно спалюється", – додав захисник.

За словами Оскара, штурми із використанням піхоти та техніки росіяни проводять щодня.

"Також є і обстріли ствольною артилерією, з міномета, також і КАБами. Також ворог освоїв FPV і скиди також намагається використовувати. Зараз використовуються усі роди військ, які тільки є – вони кинуті на цей напрямок", – додав боєць.

Ситуація в районі Вугледара: що відомо

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що росіяни намагаються взяти в оточення Вугледар. Однією з причин експерти називають відмову від ротації 72 ОМБр, яка вже близько двох років обороняє місто та його околиці.

Аналітики Forbes також відзначили, що бригада майже два роки робила героїчний подвиг, утримуючи місто від переважаючого ворога. Однак наразі їй потрібен відпочинок.

На думку військового експерта та колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, наразі існує не лише загроза втрати Вугледара, а й оточення українських захисників у місті.

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