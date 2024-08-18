Російські окупаційні війська не зможуть нескінченно довго утримувати наступальну ініціативу на всьому східному фронті.
Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми словами, наразі країна-агресор володіє ініціативою на всьому полі бою, що дозволяє їй визначати місце, час, інтенсивність та вимоги до ведення бойових дій.
Окупанти скористалися цими перевагами для визначення темпу наступу і змогли реалізовувати більш стійкі операції та здебільшого уникати кульмінації.
При цьому для підтримки поточного наступу російські війська докладали тривалих зусиль для створення стратегічних і оперативних резервів ще напередодні літа 2024 року. Однак ворог, ймовірно, втратив і задіяв багато з цих резервів навесні та влітку.
У зв'язку з цим аналітики ISW припускають, що операція ЗСУ в Курській області та посилення російського пріоритету підтримки темпу наступу на Донеччині може призвести до більшого навантаження на оперативні резерви, що залишилися. Тому з часом це навантаження проявиться на здатності РФ підтримувати послідовні наступальні дії в усій зоні бойових дій на всьому театрі воєнних дій.
"Подальша передислокація російських військ до Курської області також ще більше послабить здатність Росії підтримувати наступальні операції на північному сході і сході України. Хоча російські війська, скоріш за все, почнуть знижувати наступальну активність на менш пріоритетних ділянках фронту, а не будуть робити це рівномірно по всій лінії фронту", - підсумували в Інституті вивчення війни.
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