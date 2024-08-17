За даними Генштабу ЗСУ, на передовій відбулося вже понад 90 бойових зіткнень із противником.

Триває 906 день повномасштабної війни РФ проти України. Російські війська не полишають спроб захопити якомога більше української території – окуповано Миколаївку Донецької області.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що також ворог просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного на Донеччині.

Тим часом українські воїни відкинули противника біля населеного пункту Отруба Курської області РФ.

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Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 17 серпня, станом на 22:00 на передовій було зафіксовано 98 бойових зіткнень.

Так, на Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська та Липців. У Вовчанську станом на 22:00 тривав бій. За наявною інформацією, українські захисники ліквідували та поранили на цьому напрямку більше шістдесяти окупантів, знищили танк, бойову броньовану машину, дві артилерійські системи, 28 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, також було пошкоджено три артилерійські системи, три автомобіля та шість одиниць спецтехніки окупанта.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували українські позиції 8 разів. Поблизу населених пунктів Берестове та Стельмахівка підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій. Ситуація напружена.

На Лиманському напрямку за день росіяни 17 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви.

На Сіверському напрямку ворог сім разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Спірного, Виїмки та Переїзного. Всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

Водночас на Краматорському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру та Іванівського. Чотири атаки відбито, триває два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку ворог 14 раз атакував позиції ЗСУ за підтримки авіації поблизу Північного, Торецька та Залізного.

При цьому сновні зусилля противник продовжує концентрувати на Покровському напрямку. Упродовж дня агресор 35 разів атакував в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. 20 атак українські захисники вже відбили, ще 15 боєзіткнень тривали станом на 22:00.

"Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 270 військовослужбовців вбитими та пораненими; танк та шість автомобілів – знищеними. Також, українські захисники завдали суттєвих пошкоджень чотирьом артилерійським системам, РСЗВ, танку та 12 автомобілям противника", – зауважили в Генштабі.

На Курахівському напрямку українські захисники відбили чотири ворожих спроби атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки. Також на Времівському напрямку сьогодні агресор один раз намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Вугледару. Українські воїни зупинили атаку ворога.

На Придніпровському напрямку одна штурмова дія ворога успіху не мала. Втрат позицій не допущено.

Війна в Україні: новини з фронту

Українські захисники щодня відбивають ворожі атаки в Часовому Яру Донецької області. Росіяни залучають до штурмів різний контингент – від мобілізованих до представників спецназу.

Водночас у Вовчанську російські окупанти намагаються вклинюватися в оборону захисників України, зазнають втрат і зупиняються. Про це розповів офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії Володимир Черняк. За його словами, у противника великі плани на цей населений пункт, і він не жаліє свій особовий склад та засоби.

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