Запаси в місті розподілені, аби ворог не знищив їх одним чи кількома ударами.

На сьогодні оточення Києву не загрожує, але міська влада готова до будь-якого сценарію.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що Київ забезпечений усім необхідним. "Запаси розподілені, аби ворог не знищив їх одним чи кількома ударами", - мовиться у дописі.

Гуманітарний штаб міста за березень та квітень закупив та отримав від благодійних організацій понад 6 тис. тонн продовольчих товарів.

"Місто заготувало у достатній кількості також товари першої необхідності та ліки. На сьогодні оточення столиці не загрожує, але міська влада готова до будь-якого сценарію", - запевнили у КМДА.

Крім того, зазначається, що Гуманітарний штаб два місяці працював над забезпеченням необхідним категорій осіб, які залишилися в столиці і не мали змоги самі подбати про себе.

"Щодня тисячі продуктових наборів видавали у районних гуманітарних штабах. Соціальна служба за підтримки волонтерів розвозила необхідне по домівках. Батальйони тероборони та чергові на блокпостах були забезпечені гарячим харчуванням", - розповіли у міській адміністрації.

Загалом допомогу в столиці отримали понад 200 тис. киян, констатували у КМДА.

Як раніше повідомляв УНІАН, наступ військ Російської Федерації на Київ провалився, зокрема, через те, що він вівся похідним маршем.

Війська РФ під час наступу не були розосереджені і йшли колонами, розповів генерал армії у відставці Віталій Радецький.

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