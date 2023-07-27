Погрози ув’язненням та розстрілами ще більше демотивують особовий склад загарбницьких підрозділів, поділилися в Міноборони України.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначає, що серед російських окупантів продовжують поширюватися панічні настрої, зросла кількість випадків дезертирства та самокаліцтва.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі. "Серед особового складу російських окупаційних військ продовжують поширюватись панічні настрої", - поділилася Маляр.

За її словами, переважна більшість російських військовослужбовців, які проходили підготовку на території Білорусі та на початку цього місяця були передислоковані на полігони Нижньогородської області та Краснодарського краю Росії для подальшого поповнення підрозділів окупаційних військ, які зазнали втрат, намагаються уникнути потрапляння у райони ведення бойових дій.

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"Є підтверджені факти збільшення дезертирства, самовільного залишення військових частин, ухиляння від виконання наказів та самокаліцтв з метою уникнення виряджання на територію України", - зауважила заступниця міністра.

При цьому, зауважила вона, відбувається посилення "інформаційно-роз’яснювальної роботи" командуванням російських окупаційних військ серед російських військовослужбовців, тобто залякування.

"Проте, погрози ув’язненням та розстрілами є малоефективними та ще більше демотивують особовий склад окупаційних підрозділів", - написала Маляр.

Триває повномасштабна війна - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські загарбники на тлі успішного контрнаступу українських Сил оборони продовжують десятками тікати з поля бою.

Так, у Запорізькій області близько 50 етнічних дагестанців зі складу Каспійської флотилії вивели з ладу озброєння та відмовились брати участь у бойових діях.

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