Так, близько 50 етнічних дагестанців у районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області відмовились брати участь в бойових діях.

Російські окупанти на тлі успішного контрнаступу українських Сил оборони продовжують десятками дезертирувати з поля бою.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, у Запорізькій області близько 50 етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії вивели з ладу озброєння та відмовились брати участь в бойових діях.

"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу", - йдеться у повідомленні.

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Разом з тим, як зазначається, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості "живого щита".

Зокрема, в населеному пункті Тополівка Херсонської області, російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення.

Випадки дезертирства окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у квітні близько 50 окупантів втекли зі Старобільського району Луганської області до Росії.

Наприкінці травня Генеральний штаб ЗСУ розповідав, що близько 20 колишніх ув'язнених втекли, прихопивши із собою КамАЗ.

Також в окупованому росіянами Лисичанську Луганської області з табору злагодження загону "Шторм Z" втекли 39 колишніх зеків.

Також на початку червня в Арапівці Луганської області дезертирували близько 90 російських військовослужбовців.

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