Росіяни також намагатимуться "пробити" оборону на Запорізькому напрямку.

Є кілька напрямків, де ворог в найближчий час зосереджуватиме свої основні наступальні зусилля. Про це розповів заступник керівника Офісу президента, екскомандир 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса в інтерв’ю на Армія TV.

"Ворог буде зосереджувати основні зусилля в найближчій перспективі, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. На створення буферної зони, як вони її називають, на території України вздовж кордону у Харківській і Сумській області. Також з високою ймовірністю будуть намагатися "пробити" оборону на Запорізькому напрямку. І з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перешкоди в Херсонській області", - наголосив він.

Паліса зазначив, що російський терор по українських цивільних впливає на переговорну позицію США і це неодноразово підкреслював у своїх зверненнях президент України Володимир Зеленський , а також про це казав і президент США Дональд Трамп. "Жертви терору не коштують зміни цієї думки", - сказав він. При цьому зазначив, що росіяни розуміють тільки силу, тому їх потрібно зупинити. "Вони можуть це робити і вони це роблять", - додав Паліса.

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Він зазначив, що допомога США і європейських партнерів зараз дуже важлива для України. За його словами, на сьогодні наша держава не може замінити своїм озброєнням деякі види американської зброї, боєприпасів, але йде робота над цим питанням. "Зараз ведеться робота над розширенням спроможності українського оборонно-промислового комплексу, номенклатури виробництва і створення власних систем ППО, власних ракетних комплексів оперативно –тактичного рівня, боєприпасів для вже отриманих від партнерів комплексів ППО", - розповів Паліса.

Війна в Україні - новини

Російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити переговори з Україною 15 травня - у Туреччині, без попередніх умов. Водночас про пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів він не згадав.

Як повідомляв УНІАН, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що, якщо Росія хоче продемонструвати готовність завершити війну, то вона спочатку має погодитися на 30-денне завершення вогню, а потім дійде черга і до інших питань, серед яких і запропоновані Володимиром Путіним переговори у Стамбулі.

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