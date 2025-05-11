Єрмак наголосив, що "спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше".

Якщо Росія хоче продемонструвати готовність завершити війну, вона спочатку має погодитися на 30-денне завершення вогню, а потім дійде черга і до інших питань, серед яких і запропоновані Володимиром Путіним переговори у Стамбулі. Таку заяву зробив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у соцмережі Telegram.

"Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше. Росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну", - написав він.

Голова ОП підкреслив, що саме припинення вогню є першим кроком до завершення війни і підтвердить готовність Росії закінчити вбивства.

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Пропозиція Путіна про переговори

Путін запропонував відновити переговори з Україною 15 травня - у Туреччині, без попередніх умов. Водночас про пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів він не згадав.

Зеленський відповів йому, наголосивши, що саме припинення вогню має бути першим кроком до початку перемовин між Росією і Україною. Він висловив сподівання, що Росія підтвердить припинення вогню – "повне, тривале й надійне", – починаючи від 12 травня, і запевнив, що тоді Україна готова зустрічатись.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував заяву Путіна, написавши, що це "потенційно великий день для Росії та України" і висловивши надію на те, що війна нарешті закінчиться.

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