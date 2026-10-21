Алкогольні фантазії: у ЗСУ висміяли фантастичну мапу фронту від Герасимова

В ЗСУ наголошують, що різниця з реальною лінією розмежування і тією, про яку доповідає Герасимов, складає сотні квадратних кілометрів.

Фантастикою є заява начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про захоплення на Куп’янському напрямку селищ Паламарівка та Ковалівка, а також просування в бік селища Шевченкове. Про це йдеться в повідомленні в Telegram Угруповання об’єднаних сил.

Зазначається, що мапа від американського Інституту вивчення війни за 16 жовтня демонструє фактичну різницю між російськими заявами та реальністю, зокрема, на Великобурлуцькому напрямку. Сказано, що заявлена росіянами "зона контролю" більше ніж вдвічі більша за реальну, що дозволяє оцінити російську пропаганду в цілому.

"Ще більшою фантастикою, втім, є заява генерала Герасимова про захоплення на Куп’янському напрямку селищ Паламарівка та Ковалівка, а також просування в бік селища Шевченкове.

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Селище Шевченкове на цю мапу просто не помістилося. Воно знаходиться у 30 кілометрах на захід по прямій від найближчих російських позицій", - сказано в повідомленні.

В УОС пожартували що в зоні їх відповідальності існують дві лінії розмежування - реальна та фантастична, зафіксована в доповідях Генштабу РФ.

"Різниця між ними складає сотні квадратних кілометрів. Ми не можемо зупинити росіян від пересування фантастичних ліній, але зі збереженням реальних ліній на землі Сили оборони зараз пораються ефективно", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошують, що все, що нещодавно доповів кремлівському очільнику начальник ГШ РФ Герасимов, може бути пояснене лише такими чинниками:

бажанням ввести в оману власне керівництво;

бажанням сформувати позицію для дипломатичних перемовин, щоб у перелік вимог внести відверто фантастичні забаганки;

важкою алкогольною чи наркотичною інтоксикацією;

комбінацією вищеперерахованих факторів.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня президент України Володимир Зеленський наголосив, що наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити.

Він наголосив, реагуючи на нещодавню заяву російського диктатора Володимира Путіна про захоплення Добропілля, що такі населені пункти, як Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка, перебувають під контролем України.

Зеленський сказав, що Україна продовжує тиснути на фронті, при цьому знищує росіян "за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путіну",

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