Зеленський відповів на заяву Путіна про захоплення Добропілля

Наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити, повідомив президент.

Такі населені пункти, як Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка, перебувають під контролем України. Про це сказав президент Володимир Зеленський, реагуючи на нещодавню заяву російського диктатора Володимира Путіна про захоплення Добропілля.

Як зазначив Зеленський, він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого, зокрема, наголосив, що "є результати на фронті".

"Ситуація у Добропіллі: знищуємо там спроби росіян штурмувати нас, знищуємо інфільтрації. Непросто, але знищують наші хлопці", - заявив президент України.

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Він повідомив, що військові захищають позиції на інших напрямках на Донеччині, на Харківщині, в Запорізькій області.

"Фіксуємо результати операцій ДШВ та Третього армійського корпусу – нашої активної оборони. Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року", - йдеться у заяві президента.

За його словами, Україна продовжує тиснути на фронті, при цьому знищує росіян "за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путіну".

"Фронт наш міцний. Я дякую кожному воїну, кожному нашому підрозділу, які повністю виконують завдання", - звернувся президент.

Заяви Путіна і яка ситуація на фронті насправді

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня кремлівський диктатор заявив про "захоплення" Добропілля, а також, що Луганська область нібито перебуває повністю під контролем російських військ, а під контролем України нібито залишається близько 10% території Донецької області та приблизно 16,5% території Запорізької області. Загалом, за словами Путіна, російські війська з початку 2026 року нібито захопили 310 українських населених пунктів, або близько 6,5 тис. кв. км території.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Путін у 45 разів перебільшив успіхи російських військ на фронті. Насправді, за їхніми даними, з початку року РФ захопила близько 100 кв. км і 69 населених пунктів, а з 1 вересня – зазнала чистих втрат у розмірі 122 кв. км. Аналітики додали, що окупанти в середньому втрачали по сім кілометрів території щодня з початку жовтня 2026 року.

Генштаб також спростував інформацію росіян про їхні "перемоги" на фронті. "Це неправда. Насправді завдяки активним діям Сили оборони від початку осені звільнили більше територій, ніж вдалося захопити ворогу", - підкреслив речник Андрій Ковальов.

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