Чому військове керівництво затягувало з цим рішенням, сказати складно. Тепер підрозділам ЗСУ потрібно прориватись через сіру зону.

Підрозділи Сил оборони мали б відходити з позицій біля Успенівки ще кілька днів тому, а тепер їм доведеться відступати через сіру зону.

Таку думку висловив в етері Еспресо капітан першого рангу запасу ВМС Павло Лакійчук. Він зазначив, що ситуація на Курахівському напрямку дуже складна, при чому на всіх ділянках. За його словами, на північ від Курахового противнику вдалось просунутись за дамбу водосховища і тепер українським силам відрізаний відхід з міста - залишається лише маршрут на захід. "В Кураховому тривають вуличні бої. Противник поступово просувається", - деталізував Лакійчук.

За словами експерта, окупанти вже почали перекидати резерви з Курахівського напрямку до Покровська.

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"На південь від Курахового в районі Успенівки, де ворог сформував мішок і частина підрозділів ЗСУ потрапила в дуже складу ситуацію. Зараз є інформація, що частині наших сил вдалось обʼєднатись з основними. Однак, ситуація залишається складною. Тепер нашим підрозділам потрібно прориватись через сіру зону", - зазначив капітан.

Він додав, що якби зреагували на цю ситуацію раніше, то підрозділи ЗСУ не опинились би в такому становищі. "Ще 2-3 дні тому це було б зробити простіше. Чому військове керівництво затягувало з цим рішенням, сказати складно. Це може бути неправильне рішення командування, або ж були завдання, без яких там не можна було справитись", - висловив думку він.

Війна в Україні: новини

Погіршилися ситуація в населеному пункті Новий Комар, де недавно ЗСУ провели зачистку. Як повідомили аналітики проєкту DeepState, колона російських окупантів з 9 БМП і танка проїхали поля південніше Роздольного і висадила щонайменше 50 одиниць живої сили.

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