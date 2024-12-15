Там висадились близько півсотні окупантів.

Погіршилися ситуація в населеному пункті Новий Комар, де недавно ЗСУ провели зачистку.

Як повідомили аналітики проєкту DeepState, вчора колона російських окупантів з 9 БМП і танка на чолі проїхали поля південніше Роздольного і спокійно висадили щонайменше 50 одиниць живої сили.

"Вся ця маса розосередилася по будинках та підвалах у південній та центральній частині села. Як їх тепер вибивати - тяжко уявити...", - прокоментували аналітики.

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У проєкті зазначили, що окупанти продовжують застосовувати тактику, коли на чолі колони йде броньована машина (в основному танк), обшита пластинами і з купою РЕБів. "За ним рухається колона і в разі вже ураження ведучої машини йдуть на відкат, рідше-— продовжують рух. На жаль, дана тактика дає результат", - зазначили аналітики.

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Росіяни можуть залучити солдатів із Північної Кореї до боїв на сході України, заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

В населеному пункті Успенівка на Покровському напрямку, за неофіційними даними, ситуація дуже важка. Там ускладнена логістика, що означає оперативне оточення.

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