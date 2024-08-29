Російський наступ на сході не тільки триває - він набирає обертів.

Російські війська продовжують просуватися на сході, при цьому в українських військових не так багато додаткових військ для розгортання на Покровському фронті, адже багато резервних бригад тепер беруть участь у Курській операції, пише аналітик Forbes Девід Екс

"Взявши Покровськ, Росія могла б послабити українську оборону по всій східній лінії фронту - найважливіша попередня умова для ширшого російського наступу, який міг би призвести до повної окупації Донецької області", - йдетьсся у статті.

Мета Курської операції ЗСУ

Коли ЗСУ вторглися в Курську область, багато хто ставив собі питання, чому замість цього ці війська не посилили Покровськ. І одне з головних пояснень полягає в тому, що вторгнення мало відвернути російські війська зі сходу, послабивши тиск на Покровськ. У цьому сенсі вторгнення в Курськ могло бути відволікаючим маневром.

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"Якщо так, то воно провалилося", - йдеться в статті.

Наступ у Курській області не тільки не призвів до передислокації деяких російських сил із Донецька, а й посилив брак українських сил у регіоні.

Замість того щоб кинути свої найкращі війська в Курськ, щоб стримати український наступ, Кремль зібрав молодих і погано навчених призовників. Ці підкріплення сповільнили, але не зупинили українське вторгнення. Водночас вони дозволили Кремлю зберегти свої східні сили цілими і неушкодженими.

"Результатом через три тижні після вторгнення України в Курськ стало те, що російський наступ на сході не тільки триває - він набирає обертів. Українські сили, що обороняють Покровськ, поступаються росіянам за чисельністю приблизно вдвічі. Без допомоги у них може не залишитися іншого вибору, крім як здати Покровськ - і це може статися незабаром", - пише аналітик.

Що Україна може зробити в цій ситуації

Як зазначають аналітики Frontelligence Insight, в українського керівництва є кілька варіантів стабілізації лінії, включно з розгортанням нещодавно сформованих бригад, передислокацією сил із районів Курська і Харкова або виведенням батальйонів із більш стабільних фронтів.

Оптимальним варіантом буде, якщо Генштаб ЗСУ знайде сили для укріплення лінії під Покровськом, і якщо ці сили знекровлять російські бригади і полки доти, доки вони просто не зможуть продовжувати наступ. Це не нездійсненне завдання з огляду на рекордні втрати росіян на Покровському напрямку, проте невідомо, коли такі втрати стануть надто високими для російського командування, зазначає аналітик.

Ситуація на сході - новини

Нагадаємо, у DeepState оцінили ситуацію на Покровському напрямку як критичну, оскільки росіяни швидко просуваються і наразі вже ускладнили логістику ЗСУ, взявши під вогневий контроль один із головних логістичних шляхів. Також аналітики DeepState повідомляли, що російські окупаційні війська просунулися в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледара.

При цьому, на думку військового експерта Павла Нарожного, ворогу потрібен не сам Покровськ, а можливість рухатися на Костянтинівку.

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