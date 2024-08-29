Російські мілблогери стверджують, що військові РФ поступово стабілізують ситуацію на цій ділянці фронту.

Просування українських військ в Курській області уповільнилося. Наразі ЗСУ намагаються закріпитися й утримати райони, які нещодавно взяли під контроль.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на російських мілблогерів. При цьому деякі з них стверджують, що росіяни поступово стабілізують ситуацію на цій ділянці фронту.

На оприлюднених 28 серпня геолокаційних кадрах видно, як солдати РФ діють у східному селищі Коренево. Це, ймовірно, свідчить про нещодавній відхід ЗСУ з цього району та відновлення росіянами певних втрачених позицій.

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Один з блогерів заявляв, що Сили оборони України просунулися повз села Ветрено, Крем'яне та Шептухівку (всі на схід і північний схід від Кореневого); в межах східного Нечаєва і Черкаського Поречного (обидва на північний схід від Суджі); і в полях на південь від селищ Спальне (на південний схід від Суджі).

За їхніми словами, підрозділи 810-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ) зачистили Спірне та відновили контроль на цій території.

Міноборони Росії та інші джерела вказують, що ЗСУ атакували на схід від Кореневого біля Ольговки, на північ від Суджі біля Малої Локни, на схід від Суджі біля Руської Конопельки та на південний схід від Суджі біля села Борки.

При цьому росіяни нібито відбили спроби ЗСУ перетнути міжнародний кордон біля Журавлівки у Бєлгородській області, що на північ від Харкова.

Курська операція - останні новини

Операція ЗСУ в Курській області має показати західним партнерам необхідність збільшити постачання ЗСУ для стримування наступу росіян у Донецькій області, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Foreign Policy вважає, що Курська операція - короткостроковий успіх, що не матиме довгострокових наслідків. На думку оглядачів, нещодавній військовий успіх України слід розглядати як можливість почати серйозні переговори про припинення вогню, а не як "привід для продовження дорогої війни, яку Україна може пережити але навряд чи виграє".

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