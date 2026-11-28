Київ може намагатися показати "втомленому" Заходу, що війна ще не закінчилася, і весь континент у небезпеці.

Українські атаки на російські військові та транспортні судна за межами Чорного моря можуть бути спробою спровокувати Росію на неадекватну відповідь, щоб знову згуртувати Захід довкола України. Про це пише The Times.

Приводом для занепокоєння стала атака українських безпілотників на російський ракетний корвет "Меркурій", який перебував у порту лівійського Бенгазі. Корабель затонув під час стоянки, де поповнював запаси перед поверненням до Росії. Невдовзі неподалік узбережжя Лівії було уражено російське вантажне судно "Ангара". Київ стверджує, що воно перевозило озброєння та припаси для російського Африканського корпусу.

Автор матеріалу нагадує, що Лівія має стратегічне значення для Москви. Вона слугує транзитним пунктом для російських кораблів, особливо після втрати можливості повноцінно використовувати військову базу в сирійському Тартусі. Крім того, через Лівію Росія підтримує військову та економічну присутність в Африці.

Відео дня

Африканський корпус, створений на основі сил ПВК "Вагнер", нині діє у дев'яти країнах континенту. Москва також прагне розширювати торговельні та культурні зв'язки з африканськими державами. Водночас Україна намагається протидіяти російському впливу в регіоні, зокрема підтримуючи сили, які виступають проти союзників Кремля.

За оцінкою автора, Росія використовує африканський напрямок і як інструмент тиску на Європу. Зокрема, контроль над Лівією міг би дати Кремлю важіль впливу на міграційні потоки через Середземне море. Як висловився один італійський дипломат, це дало б Москві "руку на крані, що контролює міграцію через Середземне море".

Автор припускає, що Київ намагається не лише виснажити російські ресурси, а й продемонструвати Вашингтону власні можливості.

"Київ, безумовно, прагне змусити росіян розпорошити свої сили. Він також хоче продемонструвати адміністрації США – яка, схоже, знову схиляється до позиції Москви, – що Україна, вживаючи вислів Дональда Трампа, все ще "має козирі на руках". Адже сам Трамп, судячи з усього, схильний підтримувати того, хто в конкретний момент виглядає переможцем", - йдеться у публікації.

Водночас Україна може намагатися спровокувати Путіна на надмірну реакцію, яка посилить підтримку Києва з боку Заходу.

"У Києві побоюються, що готовність Європи й надалі фінансувати війну стикається з новим тиском", - зазначає автор публікації.

Зокрема занепокоєння викликає можливість російської відповіді в Балтійському регіоні або навіть проти об'єктів, пов'язаних з Україною, у Великій Британії. Зокрема, один із російських націоналістичних каналів у соцмережах пригрозив, що атаки в Бенгазі мають означати аналогічну небезпеку для Портсмута, де проходять підготовку п'ять українських тральщиків.

На завершення автор звертає увагу на незвичне мовчання Москви щодо затоплення "Меркурія". На його думку, це може свідчити як про небажання визнавати принизливу втрату, так і про підготовку серйозної відповіді. Видання не виключає, що обидва мотиви можуть існувати одночасно.

Війна в Україні: глобальний контекст

Як писав УНІАН, західні ЗМІ різко розкритикували американського переговорника Джареда Кушнера, який у нещодавньому інтерв'ю показав спрощене бачення російсько-української війни та схильність сприймати конфлікт як результат непорозумінь, а не агресії однієї держави проти іншої. Зокрема Кушнер демонструє надмірно поблажливе ставлення до Володимира Путіна, вірячи, що проблему можна вирішити через економічні стимули та поступки агресору.

Також ми розповідали, що Північна Корея тимчасово призупинила постачання Росії балістичних ракет KN-23, артилерійських боєприпасів і обмежила використання свого повітряного простору російською військовою авіацією після дипломатичної суперечки, спричиненої заявами Москви про можливу деескалацію відносин між КНДР і Південною Кореєю.

Вас також можуть зацікавити новини: