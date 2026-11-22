Перед вибухом над містом намагалися перехопити та збити невстановлену повітряну ціль.

У лівійському порту Бенгазі вибухнув російський корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий", що супроводжував конвой з озброєнням для Лівійської національної армії, яку підтримує Росія. Як пише "Мілітарний", про це повідомило місцеве видання Al Wasat.

На відеозаписах, які поширюють у соціальних мережах, видно полум’я та дим над портом. Водночас інформація про джерело вибуху суперечлива – за однією інформацією, це був удар по російському судну з вантажем озброєння, тоді як інші джерела пишуть про вибух на складі боєприпасів у порту.

Водночас судячи з відео, знятих місцевими жителями, перед вибухом над містом намагалися перехопити та збити невстановлену повітряну ціль.

Відео дня

Поки ні адміністрація порту, ні представники Лівійської національної армії не оприлюднили заяви з поясненням обставин інциденту.

Водночас видання Naval News за допомогою відео очевидців та супутникових знімків ідентифікувало корабель, на якому здетонували боєприпаси, як корвет "Меркурий" проєкту 20380 типу "Стерегущий".

Це російський військовий корабель, що перебував у порту кілька днів до вибуху. Він супроводжував російський конвой суден, які використовують для перевезення експортних партій озброєння.

Аналітики видання зазначають, що корабель майже напевно знищено вибухом.

Корвет 20380 "Стерегущий" - що це за корабель

Кораблі проєкту 20380 – багатоцільові корвети з керованим ракетним озброєнням. Вони здатні виконувати завдання в дальній морській зоні та призначені для боротьби з надводними кораблями й підводними човнами противника, а також для артилерійської підтримки морського десанту.

Корвет "Меркурий" заклали 20 лютого 2015 року на заводі "Северная верфь" у Санкт-Петербурзі під початковою назвою "Ретивый". Його передали флоту 11 травня 2023 року, а 13 травня 2023 року в Балтійську відбулася церемонія прийняття корабля до складу ВМФ РФ та підняття прапора.

Ураження російських кораблів

21 листопада у Фінській затоці після атаки дронів загорілося російське вантажне судно "Спарта II", яке прямувало до Калінінграда. Воно належить держкомпанії "Оборонлогістика", яка є єдиним офіційним перевізником Міноборони РФ. Судно включено до санкційних списків США та України за перевезення військових вантажів.

Також у листопаді під час атаки на порт Усть-Луга кілька безпілотників вразили малий ракетний корабель (корвет) "Наро-Фомінськ" у районі острова Гогланд у Фінській затоці.

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