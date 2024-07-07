Минулого місяця Росія та Північна Корея підписали угоду про надання одна одній військової допомоги, якщо одна з країн зазнає нападу.

Війська КНДР можуть бути направлені в Україну через чисельність, а не ефективність. Про це йдеться у матеріалі Business Insider.

Видання нагадує, що минулого місяця Росія та Північна Корея підписали угоду про надання одна одній військової допомоги, якщо одна з країн зазнає нападу. Водночас південнокорейські ЗМІ вже зазначали, що в рамках угоди КНДР планує надіслати будівельні та інженерні сили в окуповану Україну.

"Наразі перспектива розміщення північнокорейських солдатів в Україні є спекулятивною та малоймовірною, повідомили експерти. ... Але якщо це таки станеться, головною перевагою, яку Росія отримає від цього, буде величезна кількість солдатів Північної Кореї, а не їхня ефективність", - йдеться у статті. Відео дня

На думку Бенджаміна Янга, доцента кафедри внутрішньої безпеки і готовності до надзвичайних ситуацій Університету Співдружності Вірджинії, Кім не відправить війська "за тисячі миль до Європи, щоб вони загинули безглуздою смертю на лінії фронту за іншу країну", при цьому, якщо їх відправлять, "північнокорейські війська, швидше за все, відіграватимуть допоміжну роль з точки зору будівництва укріплень і споруд".

"Вони також можуть допомогти в ремонті танків, систем озброєння та іншої зброї", - додав він.

У свою чергу Едвард Хауелл, співробітник Корейського фонду Азійсько-Тихоокеанської програми Chatham House, нагадав, що чисельність армії Північної Кореї становить 1,3 мільйона військових.

"Проте якість північнокорейської зброї та самих солдатів набагато гірша", - сказав він.

Військова угода між КНДР та РФ

Минулого місяця КНДР та Росія зобов'язалися надати "негайну допомогу" один одному, якщо будь-яка з країн зіткнеться зі збройним нападом. Підповідну угоду підписали лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський правитель Володимир Путін.

Угода також включає співпрацю в галузі ядерної енергії, дослідження космосу, продовольчої та енергетичної безпеки.

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