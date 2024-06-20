Наразі невідомо, яким чином угода між країнами вплине на війну Путіна проти України.

Північна Корея та Росія погодилися надати негайну військову допомогу один одному, якщо будь-яка з країн зіткнеться зі збройним нападом.

Як пише Reuters, державні ЗМІ Північної Кореї опублікували "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство" між КНДР та РФ, який фактично відновлює недіючу угоду про взаємну оборону 1960-х років.

Угода, яку диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали в середу, також включає співпрацю в галузі ядерної енергії, дослідження космосу, продовольчої та енергетичної безпеки, є одним із найгучніших кроків Москви в Азії за останні роки.

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"У випадку, якщо будь-яка зі сторін перебуває в стані війни внаслідок збройного вторгнення з боку окремої держави або кількох держав, інша сторона без зволікань надає військову та іншу допомогу всіма засобами, якими вона володіє, відповідно до статті 51 Статуту ООН і законодавства КНДР і Російської Федерації", – йдеться в статті 4 угоди.

Стаття 51 Статуту ООН передбачає право країни-члена вживати заходів індивідуальної або колективної самооборони.

Незрозуміло, як угода вплине на війну Росії проти України, яка почалася з вторгнення в лютому 2022 року. Вашингтон і Сеул дедалі більше стурбовані поглибленням військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю та звинувачують їх у порушенні міжнародних законів, торгуючи зброєю. Українські чиновники заявили, що знайшли уламки північнокорейських ракет на території своєї країни. Росія та Північна Корея заперечують будь-яку торгівлю зброєю.

"Загалом, це договір про військовий союз. Це буде перший оборонний альянс Москви за межами пострадянського простору", - сказав Артем Лукін з Далекосхідного федерального університету Росії.

Однак сила будь-якого альянсу полягає не в тому, що написано, і положення про взаємний захист не означає автоматичної участі у війнах один одного, сказав він.

"Залишається побачити, наскільки далеко і наскільки глибоко Росія і Північна Корея зайдуть у своїх альянсних відносинах цього разу. Чи з'являться північнокорейські війська в Україні? Чи надасть Росія військову допомогу КНДР в можливих зіткненнях між КНДР та Південною Кореєю через спірний кордон у Жовтому морі? Зараз нічого не розглядається", - сказав Лукін.

Чо Хан-бум з Корейського інституту національного об’єднання в Сеулі сказав, що угода стала великою перемогою для Росії, закладаючи правові рамки для підтримки Північною Кореєю війни проти України.

Формулювання залишає можливість Москві уникати допомоги Північній Кореї в прикордонних зіткненнях або інших майбутніх сутичках, якщо вона забажає, сказав він.

Путін подякував Кіму

Під час свого першого візиту до Пхеньяну з 2000 року Путін подякував Кіму за підтримку російської політики. Кім підтвердив "беззастережну" і непохитну підтримку "всієї політики Росії", включаючи війну Путіна з Україною.

Росія та Північна Корея стикаються зі зростаючою міжнародною ізоляцією, а США та їхні азіатські союзники все більше стурбовані тим, наскільки Росія підтримуватиме Північну Корею, єдину країну, яка випробувала ядерну зброю в цьому столітті.

В угоді говориться, що жодна зі сторін не підписуватиме жодного договору з третьою країною, який порушує інтереси іншої, і не дозволить будь-якій країні використовувати свою територію для шкоди безпеці та суверенітету іншої.

Дві країни вживатимуть спільних дій, спрямованих на "зміцнення обороноздатності для запобігання війні та забезпечення регіонального та міжнародного миру та безпеки".

Південна Корея висловила стурбованість, що угода містить зобов’язання щодо "військово-технологічного співробітництва", яке порушить резолюції Ради Безпеки ООН щодо північнокорейських озброєнь.

Білий дім не коментував повідомлення про зміст угоди.

Японія висловила "серйозну стурбованість" обіцянкою Путіна не виключати співпраці з Пхеньяном у сфері військових технологій.

Реакція Китаю, головного політичного та економічного партнера КНДР, була стриманою. Представник МЗС Китаю відмовився від коментарів, назвавши це двостороннім питанням між Росією та Північною Кореєю.

Помічник президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, допустила "найнахабніше скасування" всіх санкцій, запроваджених проти Північної Кореї, щоб зупинити розробку зброї.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що угода свідчить про те, що авторитарні сили об’єднуються.

Візит Путіна до КНДР

19 червня російський диктатор Путін побував у Пхеньяні. За даними оглядачів західних ЗМІ, цей візит є тривожною ознакою формування ядерного альянсу, відверто ворожого до НАТО і Заходу загалом.

У Білому домі вважають візит Путіна в КНДР і підписання з її лідером Кім Чен Ином договору "розширенням партнерства".

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