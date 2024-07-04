Військові зауважили, що подібний пейзаж колись був за межами нашої уяви, але за роки повномасштабної війни став уже звичним.

Російські окупаційні війська продовжують знищувати українські міста. Ворог вщент зруйнував мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр Донецької області.

Про це розповіли військові 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила. Зазначається, що ворог гатить по місту з усіх можливих типів озброєння.

"Часів Яр. Пекло на землі. Росіяни продовжують знищувати місто всіма можливими типами озброєння. Воїни 24 ОМБр імені короля Данила продовжують оборону міста від значно переважаючих сил противника у надважких умовах. Мікрорайон "Канал" біля каналу Сіверський Донець — Донбас перетворився на груду попелу — такий вигляд він має сьогодні", – йдеться у повідомленні.

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Військові зауважили, що подібний пейзаж колись був за межами нашої уяви. Проте за два роки повномасштабної війни РФ проти України він став уже звичним.

"Від нашої згуртованості сьогодні залежіть те, як виглядатимуть наші міста завтра. Підтримуйте та допомагайте воїнам", – наголосили в 24 ОМБр.

Війна в Україні: ситуація в Часовому Ярі

Днями стало відомо, що Силам оборони України довелося відійти з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр. Причиною цього стало знищення російськими загарбниками українських позицій, пояснив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, для прикриття штурмових дій росіяни здійснюють артилерійські обстріли, застосовують керовані авіаційні бомби і завдають ударів дронами-камікадзе. Захисники України тримаються та завдають ворогу нещадних втрат.

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