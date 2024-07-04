У надважких умовах українська піхота продовжує стримувати ворога, поділилися у Сухопутних військах.

Українські військові продовжують обороняти місто Часів Яр, від якого залишились вже лише руїни.

Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ. Оприлюднено фото того, що залишилось від міста. "Часів Яр. Ще одне місто, яке росіяни перетворили на тотальну руїну. В надважких умовах українська піхота продовжує героїчно стримувати ворога", - йдеться у дописі військових.

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Як повідомляв УНІАН, запеклі бої за Часів Яр Донецької області тривають кілька місяців поспіль, ЗСУ весь цей час не давали ворогу просунутись. Однак, 3 липня стало відомо, що російським військам вдалося окупувати мікрорайон "Канал" у місті. Причиною відходу українських захисників з мікрорайону "Канал" речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин назвав знищення російськими загарбниками українських позицій.

Він розповів, що окупанти для прикриття штурмових дій здійснюють артилерійські обстріли міста, застосовують керовані авіаційні бомби і завдають ударів дронами-камікадзе. Водночас, Сили оборони України тримаються та завдають ворогу нещадних втрат.

Російські окупаційні війська намагаються захопити Часів Яр, бо цей населений пункт є ключем до стратегічних міст української оборони - Слов'янська та Краматорська, пояснив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов. Він зазначив, що ландшафтні особливості Часового Яру дають тактичну перевагу і вогневий контроль.

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