ЗСУ провели успішну операцію з евакуаціі поранених за допомогою дрона, - Reuters

Минулого місяця 475-й окремий штурмовий полк увійшов у військову історію, використавши новий гексакоптер для проведення сміливих операцій з порятунку поранених бійців.

Українські військові вперше врятували з поля бою пораненого товариша за допомогою безпілотника, повідомив Reuters.

Видання поділилося, що вже через два тижні подібну місію вдалося організувати всього за 12 годин, що підкреслює, як швидко нова тактика, здатна докорінно змінити ситуацію, закріплюється на полі бою, яке стрімко еволюціонує.

В статті зазначається, що минулого місяця 475-й окремий штурмовий полк увійшов у військову історію, використавши новий гексакоптер для проведення сміливих операцій з порятунку поранених бійців, які опинилися в "зоні смерті" – ділянці, що простягається на милі в обидва боки від лінії фронту, де безпілотники вистежують усе, що рухається.

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Тепер полк прагне інтегрувати ці нові можливості у свою повсякденну діяльність на п’ятому році російської війни проти України, що є одним із елементів ширших зусиль України з використання технологій для кращого захисту життя солдатів.

"Майбутнє таких евакуацій виглядає дуже перспективним", - розповів керівник одного з найбільших військових госпіталів у північно-східному регіоні Харкова Едуард Хорошун у своїй заяві після перших евакуацій.

За його словами, більш оперативна евакуація поранених солдатів може сприяти зменшенню кількості ускладнень та інвалідності.

Видання розповіло, що оскільки будь-який рух у зоні ураження може стати фатальним через безпілотники, що кружляють над головою, поранені солдати часто залишаються без допомоги протягом днів, тижнів або навіть місяців.

Зазначається, що українські військові активно використовують безпілотні наземні апарати (UGV) для евакуації, щоб зменшити ризик для рятувальників, але вони часто рухаються повільно і можуть стати легкою мішенню.

Видання додало, що першу відому операцію з евакуації за допомогою дронів провела 92-га бригада України наприкінці минулого місяця, а незабаром після цього 475-й полк здійснив ще дві рятувальні операції.

Однак, одне з анонімних джерел поділилося з виданням, що евакуація за допомогою дронів не є "панацеєю", і що кожна така операція пов'язана з певним ризиком.

Зокрема, вона вимагає ретельної координації дій супровідних безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та інших ресурсів.

Дронові атаки РФ по Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що російські окупанти запускають безпілотники на висоті 50-70 метрів, що дає їм можливість летіти в зоні так званої радіотиші. Бійці 71-ї окремої аеромобільної бригади Сумської області поділилися, що на роботу зі знешкодження ворожої цілі дроном-перехоплювачем у них є буквально кілька хвилин. Для того, аби оператор дрона не летів наосліп, штурман-навідник стежить за обстановкою в небі за допомогою спеціальних мап та сигналів з радарів.

Також ми писали, що військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що Україні наразі складно вийти на показник у 90% збиття російських реактивних безпілотників, оскільки ворог постійно нарощує їхню швидкість та висоту. За словами експерта, реактивний дрон чим вище підіймається, тим легше йому летіти, тоді як дрону-перехоплювачу з електричними двигунами, навпаки, складніше летіти. Для розвʼязання цієї проблеми Мінцифри заявило про плани орієнтуватися у трьох напрямках.

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