Згодом спритні військові змогли захопити ще дві одиниці ворожої бронетехніки.

Українські військові з 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша затрофеїли найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив".

"Росомахам-танкістам вдалося захопити це "чудо техніки" в практично робочому стані. Танк очолював масштабний штурм окупантів, який закінчився для них повним фіаско. Екіпаж Т-90 залишив свою новітню машину на полі бою і просто кинувся навтьоки", – йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Facebook.

Зазначається, що механік-водій ризикнув дістатися сірою зоною до танка та повернувся назад уже на ньому.

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"Більше того, згодом спритні росомахи змогли витягнути ще дві одиниці ворожої бронетехніки – танк Т-80 і БМП-2. Тепер ці трофеї безжально нищитимуть своїх попередніх власників", – додали в бригаді.

Українські військові "трофеять" зброю окупантів

У червні 2024 року українські бійці затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорив". Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголошував, що таку техніку не вдавалося затрофеїти вже багато місяців – востаннє достовірні дані про потрапляння Т-90М "Прорив" до рук українських бійців з'являлися у вересні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що до рук українських захисників уперше потрапив російський танк-"черепаха". Екіпаж потрапив у полон.

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