В Міноборони зазначають, що впровадження такого стандарту наближає Україну до принципів НАТО.

Військовослужбовці Збройних сил України проходитимуть підготовку до дій в екстремальних умовах за новим стандартом, який наближає Україну до принципів НАТО. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що українські захисники проходитимуть спеціалізовану підготовку за такими основними напрямами: пошуково-рятувальна діяльність; виживання; уникнення захоплення у полон; стійкість у полоні; підготовка з евакуації; перепідготовка.

Сказано, що підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого, кожен з яких має свої специфічні завдання та методи навчання.

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В Міноборони наголошують, що він розроблений на основі стандарту НАТО та враховує національні особливості та бойовий досвід України, набутий під час відсічі агресії Російської Федерації.

Українські військові навчаться виживати в різних середовищах: арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах.

"Особлива увага - організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу", - сказано в повідомленні.

Крім того, стандарт містить положення про спеціалізовану підготовку та підготовку інструкторів SERE (йдеться про навчальну програму підготовки військових НАТО до виживання в дикій природі та у ворожому міському середовищі - УНІАН).

"Підготовка до виживання в екстремальних умовах є невід'ємною частиною вишколу військових. Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета - забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях. Водночас впровадження такого стандарту наближає нас до принципів НАТО, що є важливим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Навчання проводитимуть інструктори SERE, які будуть проходити регулярну перепідготовку.

Військова підготовка для бійців ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко відповів, чи можливо в Україні за місяць підготувати штурмовика. За його словами, в ЗСУ можуть збільшити тривалість базової військової підготовки мобілізованих. Наразі донавчання новобранців доводиться проводити на базі бригад, до яких потрапляють вже "навчені" новачки.

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, чи можуть мобілізувати після базової військової підготовки, яку з 2025 року мусять пройти всі чоловіки віком від 18 до 25 років.

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