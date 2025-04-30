З приводу повернення військових із СЗЧ Бітюков зазначив, що тепер, коли скасували відповідальність, стало простіше повернутися на службу.

Основна причина зараз, чому військові йдуть в СЗЧ - це відсутність мотивації. У людей різні погляди на різні ситуації, в тому числі на війну.

Про це сказав військовий медик Гліб Бітюков в інтерв'ю Радіо Свобода. Він зауважив, що на початку 2022 року було дуже багато вмотивованих людей, які самі прийшли в армію і стояли в чергах у військкомати.

"Це ті мобілізовані, вмотивовані мобілізовані, які були першою хвилею", - сказав військовий медик.

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"Потім ці люди закінчилися, і треба брати десь нових. Вони не є такими вмотивованими, як були перші. Але, знову ж таки, з ними можна працювати. Якщо пояснити людям завдання на глобальному рівні…", - поділився думкою Бітюков.

Він зазначив, що зрозуміло, що військові мають звільнити територію від окупантів, але що це конкретно означає, що конкретно має робити той чи інший військовий - ці завдання потрібно пояснювати на локальному рівні.

"Працювати з кожним військовим, щоб він знав, починаючи від того, хто твій командир, і закінчуючи тим, де наші позиції, що ми робимо, куди ми рухаємося, куди ми не рухаємося, де навколо наші люди, де не наші люди. Цього не відбувається", - пояснив ситуацію фахівець.

"Їх просто беруть, закидають на позиції, і все. І він опинився в один момент…", - сказав військовий медик.

При цьому він додав, що не обізнаний, на скільки масове це явище.

"Але з того, що я бачу, це достатньо поширена ситуація. Коли люди можуть не знати навіть командира своєї роти, не бачити його ніколи в житті. В найкращому випадку вони бачать командира взводу, і то не завжди, якщо цей командир існує, в принципі, якщо він не загинув. І ситуація між полігоном, де їх вчать, і реальним полем бою – це дві величезні різниці, це дві планети, які не перетинаються", - розповів про реалії Бітюков.

"Тобто наскільки все жахливо там і як це виглядає на полігонах – це зовсім різні ситуації. І людина має бути просто підготовлена. На полігоні важко це зробити, зімітувати це все. Але треба людей вводити поступово в це", - порадив військовий медик.

За його словами, з людьми треба працювати, пояснювати, мотивувати і цим повинен хтось займатися.

"Добре, якщо є адекватний командир роти. Теоретично, цим мали б займатися заступники командирів роти з морально-психологічного забезпечення. Але насправді це така фейкова посада, яку обіймають для того, щоб потім швидко перестрибнути на якісь подальші посади. Тому з людьми просто ніхто не працює", - сказав військовий медик.

Бітюков розповів, що людей привозять, день-два вони після полігону потрапляють в свою частину, а частина це не територія якась, це просто юридичне місце. "Вони потрапляють, день-два – і все, вони вже на полі бою, де ти не можеш підняти навіть голови через дрони, обстріли і так далі. І вони розгублені, бо вони не розуміють, що далі робити, куди їм бігти, де свої, де чужі, нічого", - сказав військовий.

З приводу повернення військових із СЗЧ Бітюков зазначив, що тепер, коли скасували відповідальність, стало простіше повернутися на службу.

"Люди повертаються із СЗЧ, тому що багато хто боявся переслідувань, і якщо у тебе є можливість повернутися без наслідків, тоді простіше, звісно, це зробити... Люди розуміють, що вони втратять більше, ніж отримають, якщо вони перебувають у СЗЧ, тому вони повертаються. Тобто так, це спрацювало", - констатував медик.

СЗЧ в Україні

У ЗСУ досі поширена стара модель командирів і це становить проблему, сказав екснардеп, командир взводу ударних БПЛА MURAMASA 109-ої бригади ТрО Єгор Фірсов.

Він зауважив, що більша частина СЗЧ відбувається через недолугих командирів, або через недопрацювання в частині морально психологічного забезпечення.

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