Головний сержант 93 бригади Віталій П’ясецький сказав, що люди втомлюються, особливо ті, хто має піхотний досвід важких боїв.

Кілька військових 93 бригади, які вирішили повернутися із СЗЧ після ухвалення закону, розповіли, чому у свій час вирішили самовільно залишити частину (СЗЧ).

В інтерв'ю Громадському вони розповіли, що пройшли важкі бої за Бахмут та Кліщіївку і саме через виснаження, кажуть вони, пішли з війська. "Відпочинку немає, постійно позиції-позиції. У Бахмуті ми з підвалу не виїжджали, бувало таке, що 24 дні не милися, сиділи там", - пригадує військовий, на позивний Кірюха, який два роки воював піхотинцем, а потім рік був у СЗЧ.

Головний сержант 93 бригади Віталій П’ясецький визнав, що СЗЧ стало великою проблемою для Сил оборони і особливо загострюється після тяжких боїв, наприклад, як за Бахмут, які вела 93 ОМБр.

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"Люди втомлюються. Особливо ті, хто має піхотний досвід важких боїв. За законом, у військовослужбовців мають бути 30 днів відпустки. З такими реаліями війни, як є зараз, із зірваною мобілізацією просто фізично підрозділи не можуть дозволити відпускати цих людей у відпустки. Підрозділ може втратити боєздатність", - розповів П’ясецький.

Він зазначив, що хоча б частково проблему може розв’язати спрощена процедура переведення між підрозділами. Адже ще одна причина, через яку йдуть у СЗЧ - конфлікти з командиром чи в колективі. "Бувають не зовсім добросовісні командири, різні ситуації", - зазнаяив командир роти Панк. Саме в його підрозділі служать військові, які повернулися з СЗЧ.

Як пояснив Панк, військові можуть не відчувати підтримки командирів, коли перебувають на позиціях. Інша причина - страх, оскільки декому складно взяти себе в руки, і тому він тікає. А новенькі йдуть у СЗЧ, коли потрапляють до недисциплінованих колективів.

Він вважає, що ухвалення закону про декриміналізацію СЗЧ мотивувало повернутися до війська, оскільки за останній місяць тільки до його підрозділу прийшли 15 військових. "Це багато, раніше якщо один-два СЗЧшники поверталися, то це було радше винятком із правил", - деталізував він.

Військовий, який воював у 2014–2016 роках і повернувся до війська на початку повномасштабного вторгнення, сказав, що пішов у СЗЧ, бо не витримав навантаження. Він боявся, що повертатися доведеться у піхоту, але після розмови з рекрутерами бригади його направили до ББпС.

СЗЧ в Україні

9 січня Верховна Рада до 1 березня продовжила термін повернення до військової частини після СЗЧ фактично без наслідків. Передбачалося, що командир матиме три доби для відновлення на службі такого військовослужбовця, як це й було у попередні два місяці.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що найближчим часом буде запропоновано достатньо "радикальний підхід" до питання самовільного залишення частини військовослужбовцями.

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