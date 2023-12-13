Противник має успіх у зв’язку з наявністю свіжих підрозділів. На деяких ділянках фронту російські окупанти мають певний успіх у зв’язку з наявністю свіжих підрозділів.
"Все ще не вичерпано наступальний потенціал ворога на напрямку Іванівського, Кліщіївки та Андріївки", - сказав офіцер 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко в ефірі телемарафону.
При цьому додав, що зараз у смузі відповідальності 5-ї ОШБ вже спостерігають, що якість особового складу противника впала.
"Ті потужні штурмові групи, що були укомплектовані відбірними підготовленими бійцями, які були три тижні тому вже явно скінчилися. Зараз навіть, судячи з огляду тіл 200 противника, можемо сказати, що це ті самі частково мобілізовані, частково, можливо, кадрові військові, але в жахливому спорядженні, жахливо одягнуті, яких все ще вкидають в штурми малими групами і намагаються просунути в районі Іванівського, в районі Кліщіївки", - розповів військовий.
При цьому зазначив, що ворог сконцентрував свої зусилля в районі Часового Яру.
"Оперативною задачею противника є Часів Яр, зокрема, як мінімум є загроза штабам, які знаходяться в Часовомі Яру, загроза логістиці. На рубежі Іванівського поки що вдається стримувати противника", - додав офіцер.
Тарасенко розповів, що ворог бронетехніку останній тиждень не використовував, а знову повернувся до тактики використання виключно піхоти – групи від 3 до 10 осіб просувають там, де урбанізова місцевість – від будинку до будинку. За його словами, один будинок можуть атакувати тиждень.
Ситуація на фронті станом на 13 грудня - головні новини
За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень по лінії фронту. Зокрема, на Бахмутському напрямку наші воїни відбили п'ять атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.