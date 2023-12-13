Ворог сконцентрував свої зусилля в районі Часового Яру.

Противник має успіх у зв’язку з наявністю свіжих підрозділів. На деяких ділянках фронту російські окупанти мають певний успіх у зв’язку з наявністю свіжих підрозділів.

"Все ще не вичерпано наступальний потенціал ворога на напрямку Іванівського, Кліщіївки та Андріївки", - сказав офіцер 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко в ефірі телемарафону.

При цьому додав, що зараз у смузі відповідальності 5-ї ОШБ вже спостерігають, що якість особового складу противника впала.

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"Ті потужні штурмові групи, що були укомплектовані відбірними підготовленими бійцями, які були три тижні тому вже явно скінчилися. Зараз навіть, судячи з огляду тіл 200 противника, можемо сказати, що це ті самі частково мобілізовані, частково, можливо, кадрові військові, але в жахливому спорядженні, жахливо одягнуті, яких все ще вкидають в штурми малими групами і намагаються просунути в районі Іванівського, в районі Кліщіївки", - розповів військовий.

При цьому зазначив, що ворог сконцентрував свої зусилля в районі Часового Яру.

"Оперативною задачею противника є Часів Яр, зокрема, як мінімум є загроза штабам, які знаходяться в Часовомі Яру, загроза логістиці. На рубежі Іванівського поки що вдається стримувати противника", - додав офіцер.

Тарасенко розповів, що ворог бронетехніку останній тиждень не використовував, а знову повернувся до тактики використання виключно піхоти – групи від 3 до 10 осіб просувають там, де урбанізова місцевість – від будинку до будинку. За його словами, один будинок можуть атакувати тиждень.

Ситуація на фронті станом на 13 грудня - головні новини

За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень по лінії фронту. Зокрема, на Бахмутському напрямку наші воїни відбили п'ять атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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