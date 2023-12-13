Загалом протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень по лінії фронту.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили понад 50 атак росіян за минулу добу. Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень по лінії фронту.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області", - повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 13 атак.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили п'ять атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника в районах північніше Приютного, західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

У Генштабі зазначають, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

На Волинському та Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Ситуація на фронті станом на 13 грудня - головні новини

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають масовані наступальні дії росіян за підтримки бронетехніки та авіації. Наші воїни стійко тримають оборону та знищують потенціал ворога. Так, за інформацією командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадного генерала Олександра Тарнавського, за добу 11 грудня Сили оборони відбили, зокрема, на авдіївському напрямку десятки атак противника, знищивши 11 російських танків та 15 інших бронемашин.

Тарнавський зазначає, що активний ворог і в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, атакував днями північніше Приютного та західніше Новопокровки. Він підкреслив, що на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

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