Ворог не зменшив інтенсивність дій, але значно скоротив кількість осіб в піхотних штурмових групах, розповів командир.

На Покровському напрямку населені пункти цілодобово "переходять з рук в руки", але щодня, на кожній ділянці цього напряму, хоч по одній вулиці, українські захисники відбивають у ворога і роблять це дуже вдало. Про це в етері телемарафону розповів командир 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" майор Юрій Гаркавий.

Він зазначив, що спектр всіх дій Збройних Сил України дають свої плоди.

"На сьогодні, за два тижні ворог не просунувся. Навпаки, ми маємо успіхи. Не буду з міркувань безпеки казати де саме. Але, впевнений, що вони (росіяни- УНІАН) навіть керівництву своєму не доповідають, що ті населені пункти вже не їхні", - розповів захисник. Гаркавий акцентував:

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"Відбиваємо не тільки вулиці, але й населені пункти, щоправда невеличкі. На сьогодні, Новогродівка, Миколаївка - це там, де ворог пробує інтенсивно діяти, ми йому збиваємо потенціал і просуваємося".

Також, за його словами, ворог не наступає таким великим потенціалом, як це було нещодавно. При цьому, інтенсивність штурмів російських окупантів не зменшилась, але до піхотних груп противник залучає значно меншу кількість військовослужбовців.

"Якщо тиждень назад він ще йшов від 20 до 40 чоловік на одну мою позицію , то на сьогодні 3-6 вони назбирали. Але, все одно йдуть. Тобто, кількість впала, але інтенсивність - ні",- підкреслив він.

Крім того, серед російських окупантів, які за останній тиждень поповнили український обмінний фонд в зоні відповідальності їх підрозділу, помітно менше військових з фаховим професійним досвідом.

"Тобто, якщо це штурмовики, то вони не такі досвідчені як були раніше",- додав він.

Військовий вважає, що спектр всіх засобів, які Сили оборони України приготували російським окупантам, "змінять ситуацію цілком і кардинально", зокрема, на Покровському напрямку.

"На сьогодні, треба відсунути ворога від Покровська якомога далі - це я ставлю собі за мету і керівництво ставить мені такі завдання", - резюмував командир 425-го ОШБ "Скала".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня речник Національної гвардії Руслан Музичук розповів про найгарячіші напрямки фронту. За його словами, російські окупаційні війська не припиняють активних спроб прорвати українські позиції на сході країни, зокрема, цієї доби загалом на лінії фронту відбулось 187 боєзіткнень, з яких понад 70 на Покровському та Курахівському напрямках. Разом з тим, противник досить активно намагався штурмувати і на Торецькому, і на Куп'янському, і та Лиманському напрямках.

Речник Нацгвардії зазначив, що на Покровському напрямку російські окупанти намагаються атакувати позиції українських захисників в районах понад 10-ти населених пунктів. Для цього противник проводить штурми піхотними групами, які накатами намагаються штурмувати ділянки біля населених пунктів, а також здійснюють лобові атаки. Крім того, росіяни періодично застосовують і бронетехніку.

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