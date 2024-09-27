Окупанти переважно застосовують тактику малих штурмових груп.

Російсько-українська війна триває й окупанти не припиняють спроб прорвати українські позиції на сході, повідомив в ефірі телемарафону речник Національної гвардії Руслан Музичук.

"Цієї доби 187 боєзіткнень взагалі відбулося по лінії боєзіткнень – це досить велика активність. І понад 70 з них відбулося на Покровському та Курахівському напрямках. Але разом з тим досить активно намагався штурмувати і на Торецькому напрямку, а також на Куп'янському та Лиманському. Де мали місце і піхотні штурми, а також штурми з використанням бронетехніки. Під час яких противник намагався прорвати оборону. І що стосується східних напрямків, то гвардійці цієї доби відбили 25 спроб штурмових дій", – сказав Музичук.

Під час штурмів ворог активно застосовував бронетехніку. Так, протягом минулої доби силами Нацгвардії було знищено 10 танків та 6 одиниць іншої бронетехніки.

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"Складним напрямком дійсно залишається Покровський. Тут противник намагається атакувати наші позиції в районах понад 10 населених пунктів. Противник залучає в першу чергу піхотні штурми – це і невеликі групи по 2-3 військовослужбовці. Й іноді більші, від 5 до 10, які накатами постійно намагаються штурмувати ділянки й біля населених пунктів і здійснювати лобові атаки. Періодично застосовують і бронетехніку", - розповів речник.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

За даними Financial Times, попри збільшення кількості новобранців в українській армії, якість їхньої підготовки лишається на низькому рівні. Журналісти відзначають, що понад половина піхотинців-новобранців ЗСУ гине або отримує поранення у перші дні.

Тим часом журналісти The New York Times відзначають, що якщо США та їхні партнери дозволять Україні завдавати далекобійних ударів по РФ, то Кремль може застосувати "потужніші заходи у відповідь".

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