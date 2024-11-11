Він також зауважує, що удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує ворог, і це помітно на фронті.

Завдяки Курській операції 50 тисяч особового складу армії окупанта не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, говорячи про ситуацію на фронті.

"Ранок - детальна доповідь Головкома Сирського. Фронт, передусім це наш Курахівський напрямок, інші напрямки також на Донеччині. Уважно - щодо Курської операції. Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповання російських військ - 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території", - зазначив він.

Глава держави відзначив хоробрість українських воїнів та кожного підрозділу, який залучений до цих боїв.

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"Також я хочу відзначити всі наші сили, які завдають ударів по російських базах, логістиці, тилах. Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант. Це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів - від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що щодалі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, то менше реальної бойової сили буде у Росії.

Курська операція ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що десятки тисяч військових із найкращих російських частин намагаються витиснути українських захисників та просунутись на Курському напрямку.

Сирський провів роботу в частинах і підрозділах, які беруть участь у бойових діях на Курському напрямку. За його словами, важливість цієї ділянки фронту не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені.

Він додав, що росіяни отримали наказ від свого керівництва і тепер намагаються просунутись углиб території, яка перебуває під контролем Сил оборони України.

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