За його словами, без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію.

Відступ Збройних сил України з Вугледару Донецької області був правильним кроком для збереження життя наших військових. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте сьогодні у Києві.

"Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну ж зброю проти нас, руйнує все. І коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя. Тому що вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. Тому що це наші люди, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки", - сказав Зеленський.

Президент вкотре закликав міжнародних партнерів надати Україні "можливість зупиняти Росію тією чи іншою зброєю, надати дозвіл, надати відповідні системи".

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ЗСУ залишили Вугледар

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня стало відомо, що Сили оборони України вийшли з міста Вугледар Донецької області. "Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України", - заявило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") в Telegram.

В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що в результаті дій противника виникла загроза оточення міста: "Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій".

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