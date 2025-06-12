Росіяни намагаються захопити останню неокуповану ділянку в південній частині Донецької області.

На фронті тривають запеклі бої. На Новопавлівському напрямку відбулася рекордна кількість бойових зіткнень з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Найскладнішим на півдні є Новопавлівський напрямок - за минулу добу там зафіксований рекорд - 46 бойових зіткнень за добу. Це найбільше з початку широкомасштабного вторгнення… Ці зіткнення відбулися на невеликій ділянці лінії бойового зіткнення поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя", - розповів Волошин.

Крім того, за його словами, неспокійно на Гуляйпільському напрямку, де противник намагається просунутися в напрямку населеного пункту Малинівка, застосовує у штурмових діях мотоцикли іншу подібну техніку, й завдає постійно ударів некерованими авіаційними ракетами.

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За даними військового, на Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів 3 штурми у напрямку населеного пункту Павлівка, Мала Токмачка, Степове, й, крім того, намагається прорвати лінію оборони та захопити плацдарм поблизу Оріхова. Як зазначає Волошин, ці штурми противника підготовлені, вони відбуваються малими групами піхоти, за підтримки авіації, артилерії.

За даними речника, зафіксовано ще один сумний рекорд на південному напрямку – ворог застосував рекордну кількість дронів – було майже 800 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, в тому числі баражуючими боєприпасами "Ланцет", ворог також здійснив 325 скидів з БпЛА, використавши майже 400 боєприпасів.

"Це кожний 4-5 FPV-дрон від загальної кількості, яку противник застосовував по всієї лінії бойового зіткнення", - сказав Волошин.

Також він розповів про ситуацію на Херсонщині. За словами військового, основна острівна зона, більшість островів, знаходиться під вогневим контролем Сил оборони. Однак противник намагається висадитися на південній частині острівної зони. Як уточнив Волошин, це острова Нестрига, Бугаз тощо. Також біля Антонівських мостів росіяни намагаються вибити ЗСУ з їхніх позицій, щоб зайняти певний плацдарм та бити по правому берегу. Військовий запевняє, що ці намагання ворога наразі залишаються марними.

Ситуація на півдні

Як писав УНІАН, раніше речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповідав, що на Придніпровському напрямку, на Херсонщині, російські окупанти намагаються відтіснити ЗСУ від Антонівських мостів та захопити острови в дельті Дніпра.

Йшлося, що агресор активізував авіацію і збільшив кількість дронових ударів. На Придніпровському напрямку противник проводив перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра.

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