Також на Гуляйпільському напрямку противник відновив штурмові дії.

На Придніпровському напрямку, на Херсонщині, російські окупанти намагаються відтіснити ЗСУ від Антонівських мостів біля Херсона та захопити острови в дельті Дніпра. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

За його словами, на півдні противник активізував авіацію і збільшив кількість дронових ударів. Крім того, ворог не зменшує числа штурмових дій і артилерійських обстрілів по позиціях Сил оборони України й прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах.

Зокрема, на Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра. За словами Волошина, на Херсонщині ворог зосередив на декількох точках штурмові групи для проведення форсувальних дій невеликими групами піхоти.

Відео дня

"Ворог намагається витіснити наших оборонців від Антонівських мостів. Також намагається на півдні острівної зони взяти під контроль декілька островів. Зокрема, це Забич, Нестрига, Козулиський. Там противник хоче "взяти" якийсь плацдарм, й далі поступово – острів за островом, протока за протокою - здійснити висадку на правий берег", - пояснив Волошин. Він додав, що, станом на зараз, всі ці спроби марні.

Щодо кількості сил та засобів, які ворог там зосередив, то їх цілком вистачає для проведення таких штурмових дій. Водночас, за словами Волошина, їх недостатньо для класичного форсування Дніпра.

"Проте противник там буде постійно діяти активно, постійно триматиме активність, завдяки тому, що зібрав там відповідну кількість сил", - пояснив військовий.

На Новопавлівському напрямку ворог завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах ударів, зокрема керованими авіаційними бомбами. Загалом за добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак на позиції наших військ поблизу Новополя, Богатиря, Вільного поля, Новосілки та Зеленого Поля. Як пояснив речник, ворог там продовжує активні дії

На Гуляйпільському напрямку противник відновив штурмові дії, завдає масованих авіаційних ударів по кількох населених пунктах, а також наразі намагається атакувати в районі Червоного.

"Один штурм був невдалий, але на цьому напрмяку значно збільшені авіаційні удари противника. Завдається ударів некерованими ракетами по Червоному, Гуляйполю й ще по декількох населених пунктах. Не менш складна ситуація на Оріхівському напрямку, де противник застосовував й авіацію, й дрони. Наші оборонці успішно відбили там 2 атаки районах Новоандріївки і Новоданилівки", - розповів речник.

На цих напрямках противник дотримується штурмів малими групами піхоти. Передують таким атакам масовані обстріли позицій ЗСУ. Як пояснив Волошин, росіяни завдають масованих ударів з різноманітної зброї (бомбами, ракетами тощо) по відповідних українських спорудах, будівлях. Потім під прикриттям РЕБ, дронів та авіації на штурм вирушають піхотні групи противника, кількістю до 7 осіб. Для швидкого пересування вони використовують мотоцикли, один з яких облаштований засобами радіоелектронної боротьби.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, раніше речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів, що на Новопавлівському напрямку – складна ситуація. Малими групами піхоти противник намагається прорватися до адміністративного кордону Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

На цьому відтинку фронту зібрано чимало штурмової піхоти росіян - штурмові підрозділи з чотирьох російських полків, які на відносно невеликій ділянці лінії бойового зіткнення штурмують позиції ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: