Також стало відомо, що на Запоріжжі з’явилася важка військова техніка загарбників.

На Придніпровському напрямку російські окупанти проводять інтенсивні штурми, намагаються захопити острови, щоб ще більш загрожувати Херсону. Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, на півдні (Запоріжжі та Херсонщині) ворог завдає ракетних, авіаційних, дронових ударів, як по позиціях ЗСУ, так й по прилеглих населених пунктах та проводить штурмові дії.

"Противник намагається захопити певні рубежі та проводить доволі інтенсивні штурмові дії невеликими групами піхоти, застосовуючи швидкісні засоби пересування. Такі як мотоцикли, автомобілі-багі, квадроцикли…", - сказав Волошин.

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Ситуація на Дніпрі

Зокрема, за його словами, на Придніпровського напрямку (Херсонщина) ворог проводить доволі інтенсивні штурмові дії, намагаючись взяти під контроль острівну зону.

"Тому проводить і штурми, і завдає ударів безпілотними літальними апаратами, завдає авіаційних ударів щодня. Можемо констатувати, що не менше 5-7, а то й буває до десятка відбувається штурмів із застосуванням плавзасобів, таких як човни - ми знищуємо таких одиниць по декілька за день", - наголосив речник.

Він уточнив, що ворог намагається захопити острови Великий, Білогрудий, Козацький. Це острівна частина лінії бойового зіткнення, яка розташована навпроти Херсону. Водночас вона перебуває під вогневим контролем Сил оборони України, тому поруч з Херсоном наразі немає загрози прориву зі сторони Дніпра. Проте не виключено, за словами речника, певне просування ворогом деякими протоками та намагання захопити певні острови.

"Ворог там проводить розвідувальне-пошукові штурмові дії. Він намагається виявити наші вогневі засоби, промацати оборону, знешкодити мінно-оборонні загородження, які є. Тобто, ворог намагається пройти на правий берег, тому що він розуміє – отримавши контроль над островами, він може ще більше загрожуватиме й Херсону, й населеним пунктам, які розташовані на правобережжі", - розповів Волошин.

За його словами, ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі Херсонської області, застосовуючи, зокрема, БПЛА та FPV-дрони. Волошин наголосив, що в Херсоні окупанти влаштували буквально полювання (прицільно б’ють) на цивільні транспортні засоби, та автомобілі правоохоронців, рятувальників тощо.

"Тому ситуація там доволі напружена, доволі складна. Проте сили оборони України відбивають ці атаки, та ворог там нічого зробити не може. Зараз намагається наростити таку кількість штурмів та кількість особового складу, які будуть задіяні в цих штурмових групах", - розповів військовий.

Ситуація на Запоріжжі

Він уточнив, що штурмові дії малими піхотними групами відбуваються й на Запоріжжі. Окрім того, на напрямку від Приютного (Запоріжжя) до Великої Новосілки (Донеччина) противник застосовує важку бронетехніку.

"Наша розвідка не виключає, що ймовірно цю техніку росіяни застосовуватимуть не тільки для транспортування штурмових груп до лінії бойового зіткнення, а й для підтримки дій піхоти. На Запорізькому напрямку є декілька ділянок, де ворог проводить штурмові дії...", - каже речник.

За його даними, штурмові групи противника складаються з різних російських військовослужбовців – колишніх "вагнерівців" та в’язнів, професійних солдатів тощо.

Активність ворога на півдні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, після взяття під контроль міста Вугледар на Донеччині російські загарбники активізувалися у Запорізькій області. На думку військових, незабаром там можуть розпочатися посилені штурми.

За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, ворог проводить певні перегрупування сил і засобів для того, щоб продовжити штурмові дії. Йшлося не за наступальні, а штурмові дії, зокрема, у напрямку Приютного (Запорізька обл.), Великої Новосілки (Донецька обл.) та так званого Роботинського виступу.

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