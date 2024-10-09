Ворог може розпочати штурми у Запорізькій області.

Після взяття під контроль міста Вугледар на Донеччині російські загарбники активізуються у Запорізькій області, де протягом 3-7 днів можуть розпочати посилені штурми. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Він зазначив, що після захоплення Вугледара ворог проводить певні перегрупування сил і засобів для того, щоб продовжити штурмові дії. Речник уточнив, що йдеться не за наступальні, а штурмові дії, зокрема, у напрямку Приютного (Запорізька обл.), Великої Новосілки (Донецька обл.) та так званого Роботинського виступу.

"Наразі він збирає і зосереджує на передових позиціях особовий склад штурмових груп, проводить логістичне забезпечення, рекогносцировку місцевості та розвідувально-пошукові дії. Це для того, щоб у недалекому майбутньому розпочати штурмові дії на цих напрямках. За даними нашої розвідки, термін приблизно – 3-5 днів, максимум – тиждень", - сказав Волошин в ефірі Новини LIVE.

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Він додав, що у Запорізькій області постійно триває контрбатарейна боротьба, противник обстрілює позиції Сил оборони та населених пунктів, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Також російська армія постійно завдає ударів, тероризує мирне населення.

За словами речника Сил оборони півдня, вже тиждень ворог завдає ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю, влучаючи по середмістю обласного центру. Це окупантам вдається завдяки внесенню певних змін в конструкції керованих авіаційних бомб, які потім влучають по цивільній інфраструктурі та вбивають мирних жителів.

"Це свідчить про те, що ворог притримується тактики терору щодо населення", - наголосив Волошин.

Він також пояснив, що наразі ворог не сконцентрував достатньої кількість сил (підрозділів) для можливого наступу на Запоріжжя.

Ситуація на півдні – останні новини

Раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що на півдні спостерігається напружена обстановка, ворог завдає ударів ракетами, дронами та намагається активізувати цю операційну зону. Противник готується до штурмових дій, щоб мати певну перевагу на тих чи інших ділянках лінії бойового зіткнення. Він додав, що в районі Роботиного ведеться контрбатарейна боротьба, проте поки масованих штурмових дій противника немає.

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