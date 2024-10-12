Зокрема, ворог має успіхи біля Новогродівки, Новоолександрівки та Сухої Балки.

Російські окупанти продовжують просуватися у Донецькій області і, за даними аналітиків DeepState, змогли досягти успіхів біля чотирьох населених пунктів.

"Ворог просунувся біля Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Острівському", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

Відео дня

Зокрема, на Покровському напрямку українські воїни зупинили 20 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Крутий Яр, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

Найбільша кількість атак була відбита Силами оборони на Курахівському напрямку, всього зупинено 32 атаки ворога. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка та Водяне. Також ворог атакував в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки, Антонівки.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомив командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Микола Зінько, Росія намагається прорвати фронт під Часовим Яром до початку сезону активних дощів.

Як повідомляв начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" капітан НГУ з Бахмутського напрямку Володимир Назаренко, ворог на сході продовжує тиснути, ситуація залишається критичною на багатьох ділянках. Бої відбуваються майже кожної години по всій лінії розмежування.

Вас також можуть зацікавити новини: