Ворог просунувся біля Шахтарська, Новодмитрівки та Богоявленки.

Російські окупанти продовжують просуватися на сході України, здійснюючи шалений тиск на Сили оборони. І за минулу добу їм вдалося досягти певних здобутків. Так, за даними DeepState, росіяни просунулися у Селидовому та ще п’ятьох населених пунктах.

"Ворог просунувся у Селидовому, Катеринівці, Вишневому, біля Шахтарська, Новодмитрівки та Богоявленки", - йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики проєкту повідомляли про дуже важкий день для українських захисників на лінії Шахтарське-Богоявленка.

Відео дня

Зазначалось, що російські загарбники здійснили щонайменше два "накати" в районі Шахтарська. Удень колона з восьми одиниць техніки доїхала до селища і намагалася прорватися у Велику Новосілку. Одну бойову броньовану машину вдалося підбити, а решта відкотилися. Також росіяни скинули піхоту на фермі на захід від Богоявленки.

"Ворог уже все побачив і найближчими днями посилить тиск", - прогнозували аналітики.

Селидове - що відомо

Генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначав, що ситуація в Селидовому переросла в стадію критичної і скоріше за все, Силам оборони доведеться залишати позиції в місті, аби зберегти життя українських оборонців.

Він зазначив, що росіяни зосередилися на південному флангу від Покровська – це Вугледар, Курахове і потім на Покровськ.

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