Стратегічною ціллю Росії залишається місто Покровськ.

Ситуація в Селидове переросла в стадію критичної, повідомив в ефірі "Radio NV" генерал-лейтенант Ігор Романенко:

"Ворог зайшов безпосередньо в місто. Важливо й те, що відбувається навколо (міста, – УНІАН). Яким чином буде забезпечуватися логістичне забезпечення підрозділів. Ситуація з цим погіршується, клешні навколо міста просуваються, вони здійснюють вогневий вплив на логістичні шляхи. По логістиці ситуація також погіршується. То ж перспектива негативна для оборони міста".

Він також додав, що скоріше за все, Силам оборони доведеться залишати позиції в місті, аби зберегти життя українських оборонців. Водночас генерал повідомив про подальші плани ворога в Донецькій області.

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"Після того, як понад місяць тому вони проводили наступальні дії в першу чергу на Покровськ і отримали відсіч. Вони перегрупувалися і зосередилися на південному флангу від Покровська – це Вугледар, Курахове і потім на Покровськ. На жаль, вдалося їм захопити Вугледар. І далі вони просуваються, зараз найбільша активність спостерігається під Курахове. Зберігаючи план та основну ціль – це Покровськ", – додав Романенко.

Ситуація на фронті залишається складною: що треба знати

Напередодні в Головному управлінні розвідки повідомили, що перша партія північнокорейських військових вже прибула до Курської області. Зазначається, що вони знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій війни Росії проти України.

Тим часом офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький повідомив, що в росіян міг з'явитися план на випадок взяття Курахове. За словами військового, далі росіяни можуть почати рухатися в бік Запоріжжя, "щоб на майбутніх перемовинах мати більше мати козирів".

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