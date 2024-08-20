За даними військових аналітиків, у курському наступі беруть участь щонайменше 20 українських підрозділів.

За два тижні сили Києва захопили в Росії більше територій, ніж Москва в Україні за весь рік, що змінило уявлення про їхні можливості та підняло бойовий дух українців.

Як пише видання Financial Times, цей приголомшливий оперативний успіх ще не досяг однієї важливої мети - відволікти російські сили і послабити тиск на найгарячіших полях бою на сході України, де Москва неухильно наступає. Російські солдати продовжують пробиватися через українську оборону, захоплюючи села і міста і наближаючи Москву до її заявленої мети - повного контролю над Донецькою областю.

У понеділок російські війська захопили майже все селище Нью-Йорк, наблизилися до Торецька і логістичного центру Покровська.

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Командир української артилерійської бригади на сході країни розповів, що причиною російського просування стало переміщення Києвом своїх мізерних ресурсів на північ. Його підрозділ повернувся до нормування снарядів для гармат - уперше відтоді, як американську допомогу Україні затримав Конгрес, - бо боєприпаси були перерозподілені для вторгнення в Курську область Росії.

За даними військових аналітиків, у курському наступі беруть участь щонайменше 20 українських підрозділів. Деякі з них мали стати резервними силами, щоб допомогти зміцнити зруйновані оборонні лінії і дати перепочинок військам, які билися без відпочинку впродовж кількох місяців або навіть років.

Уже за кілька днів до наступу в Курську українська оборона в Донецькій області "давала тріщини", сказав один високопоставлений український чиновник, знайомий з військовими операціями. Він сказав FT, що російські війська досягли "тактичного успіху" в Донецьку і, якщо ситуація не зміниться, можливий подальший наступ.

Офіцери та піхотинці на східному фронті також тепер стикаються з ще тривалішим перебуванням на передовій без ротації, повідомили FT кілька військовослужбовців.

Два лейтенанти, які служили в бригаді, що до відправки в Курськ перебувала на фронті в Донецькій області, розповіли, що за більш ніж два роки боїв у кожного з них була лише місячна перерва. Інший солдат розповів, що перед відправкою в Курськ він кілька місяців без відпочинку воював під Торецьком.

"Ніхто не може просити [про перерву для ротації] зараз... Ми були резервом, але тепер ми тут", - сказав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Українські воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал Росії, зокрема й під час операції в Курській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тим часом на фронті в Україні за минулу добу зафіксували 158 бойових зіткнень. При цьому більше третини з них припадає на Покровський напрямок, йдеться в повідомленні.

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