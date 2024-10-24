Серед втрат у ворожій техніці за добу, зокрема 108 безпілотників.

На війні проти України була лі.квідована чергова партія російських загарбників. Як зазначається у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 684 тис. 280 (+1 тис. 240 за добу) осіб.

Серед втрат противника у техніці, зокрема 9 тис. 90 (+2) одиниць танків, 18 тис. 254 (+25) бойові броньовані машини, 19 тис. 719 (+45) артилерійських систем та 1 тис. 236 (+2) реактивних систем залпового вогню.

Також знищено 981 засіб протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 17 тис. 597 (+108) безпілотників оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 625 крилатих ракет.

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Крім того, ворог втратив вже 28 кораблів/катерів, підводний човен, 27 тис. 286 (+69) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3 тис. 513 (+4) одиниць спецтехніки. Дані уточнюються, додали у Генштабі.

Оновлено 9.25. Водночас Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у ніч на 24 жовтня (із 21:00 23 жовтня) російські окупанти атакували Україну двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської області Росії та 50-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.

Так, станом на 08:30 було підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

"Крім того, сім російських безпілотників локаційно втрачено, один - в повітряному просторі України, ще два - повернули у напрямку Росії та Білорусі", - повідомили у ПС ЗСУ і додали, що ворожі ракети не досягли своїх цілей.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків DeepState, росіяни продовжують наступати у Донецькій області, і за минулу добу їм вдалося просунутися в районі Селидового.

За даними аналітиків, ворог також досягнув успіхів у ще трьох населених пунктах області - Костянтинівці, Ізмайлівці та біля Богоявленки.

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