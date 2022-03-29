Зокрема з Маріуполя до Запоріжжя можна буде виїхати на власному автотранспорті.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що на сьогодні (29 березня) погоджено три гуманітарних коридори.

Про це йдеться у її відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

"Погоджено три гуманітарних коридори", - зазначила Верещук.

Так, у Донецькій області з міста Маріуполь до міста Запоріжжя можна буде виїхати на власному автотранспорті.

"Також зараз із Запоріжжя вирушили 34 автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. Ми розраховуємо, що до вечора вони дістануться до міста. Вчора нам вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців. Попри відсутність погодження з боку окупантів гуманітарного коридору, ми вирішували питання їхнього проїзду в оперативному режимі", - розповіла Верещук.

Вона подякувала водіям та співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій за сміливість.

"Нагадую, що за адресою: вулиця Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка", - зауважила урядовець.

Вона також додала, що у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям. Контакти гуманітарних штабів: 3-62-76, 3-52-52; 0975515917 та 0504397529.

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами колл-центру у місті Запоріжжя: (095)220-41-11, (067)220-41-12 та 0800-503-508.

"Ще один коридор, який ми сьогодні сподіваємося реалізувати, - Запорізька область: з міста Мелітополь до міста Запоріжжя. Автобуси і гуманітарна допомога вже виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після доїзду до міста автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС-10, вулиця Алексєєва, 12", - повідомила Верещук.

Крім того, з міста Енергодар до міста Запоріжжя в супроводі машини ДСНС о 10.00 "відправляється колона людей на приватному транспорті". "Місце формування колони - навпроти міськради, вулиця Курчатова, 14", - зазначила міністр.

Також, додала Верещук, до Енергодара в супроводі ДСНС із Запоріжжя вирушила колона вантажівок з гуманітарною допомогою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські захисники знищили близько 17,2 тисячі окупантів.

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