Також наші військові знищили 127 ворожих літаків, 129 гелікоптерів та 597 танків.

З початку повномасштабної війни, українські захисники знищили близько 17 тис. 200 окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, захисники України не тільки ліквідують окупантів, а й знищують ворожу техніку. За інформацією Генштабу ЗСУ, російські військові вже втратили приблизно 597 танків.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно склали: особового складу - близько 17200 осіб, танків ‒ 597 од, бойових броньованих машин ‒ 1710 од, артилерійських систем – 303 од, РСЗВ - 96 од, засоби ППО - 54 од, літаків – 127 од, гелікоптерів – 129 од, автомобільної техніки - 1178 од, кораблі /катери - 7 од, цистерн з ПММ - 73, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71. Спеціальна техніка - 21. Пускові установки ОТРК/ТРК - 4", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ на окремих напрямках успішно контратакують, за добу вони знищили 17 повітряних об’єктів РФ.

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