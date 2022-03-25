У селах Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка напружена гуманітарна ситуація.

У Гостомелі та на території Макарівської, Бучанської, Бородянської, Ірпінської, Дмитрівської громад тривають бої.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"На території Макарівської, Бучанської, Бородянської, Ірпінської, Дмитрівської громад та у м. Гостомель тривають бойові дії. У с. Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка напружена гуманітарна ситуація", - йдеться у повідомленні.

Водночас, на Обухівщині у Калинівці на територію одного із об’єктів цивільної інфраструктури влучило дві ракети, постраждалих немає.

Крім того, сьогодні околиці Вишгорода піддалися обстрілам, потерпілих також немає.

"У Білій Церкві поліцейські під час відпрацювання зупинили чоловіка, у якого вилучили банки із канабісом. Поліцейські затримали іноземця, який понад 10 років перебував у міжнародному розшуку за вбивство. Фастівські поліцейські задокументували факт незаконного продажу алкогольних напоїв. Під час перевірки на блокпосту правоохоронці вилучили у громадянина наркотичні речовини", - повідомили у поліції.

Зазначається, що у Бориспільському районі ситуація наразі стабільна.

Як повідомляв УНІАН, по Макарову на Київщині російські загарбники завдають ракетних та артилерійських ударів.